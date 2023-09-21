「MOVING異能」迎熱血結局！韓孝周手寫信引淚崩

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
韓孝周以手寫信表達感謝。圖／Disney+提供
韓孝周以手寫信表達感謝。圖／Disney+提供

趙寅成韓孝周以及柳承龍主演的Disney+現象級韓劇「MOVING異能」昨（21）迎來大結局，劇中「一代異能者」為了保護兒子、女兒沸騰大亂鬥，主要戰場學校幾乎全毀，驚人的爆破戲讓觀眾狂讚有好萊塢大片的水準。

「MOVING異能」不只有緊張刺激的特效動作，還有感人肺腑的親情故事，目前不但已經成為Disney+ 觀看時數最高的原創韓劇，在全世界引發話題，更在下月頒獎的釜山國際影展「亞洲內容大及全球OTT大獎」入圍6項大獎，影帝柳承龍與兩位年輕演員李正河、高允貞皆有望獲獎。

大結局播出後，主角群分分公開誠意滿滿的手寫信，導演朴仁濟也感謝觀眾願意在這段時間的陪伴，編劇及原作漫畫家姜草也表示自己非常用心寫完結篇劇本，就是為了不讓粉絲失望，柳承龍更引用自己先前在「MOVING異能」經典告白台詞，在IG用韓文、英文向粉絲告別：「鼓起勇氣擊破，牆壁會比想像中還要薄，希望『MOVING異能』能帶給大家存在的意義，為每個有意義的人生加油打氣。」韓孝周同樣引用另一經典台詞「我覺得我快要死了」，以興奮口吻表達對觀眾的感謝。

韓劇「MOVING異能」大結局相當精彩。圖／Disney+提供
韓劇「MOVING異能」大結局相當精彩。圖／Disney+提供

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