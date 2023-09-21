獨／袁惟仁12年前隨手一筆 如今烙印在18歲女兒手上

袁惟仁12年前在紙上畫了一隻蚊子的臉，如今成了女兒袁融手上的刺青，袁融說，「他從來沒幫過我作業，這是唯一的一次，對我來說很有意義」。她今年剛滿18歲，開始在身上刺了3處刺青，第3個刺青在這個月5日完成，而每一個，背後都有洋蔥。

袁惟仁和陸元琪在2016年離婚，距今已7年，雖一直沒陪在兩個小孩袁義、袁融身邊，但父親這個詞對他們來說，早像烙在生命中最重要的意義。袁融今年滿18歲，生日那天，在左手刺上一個蚊子的臉，而且圖案和1968這個數字融合，前面的19，看起來又像79，陸元琪說，「1968是她爸爸出生的年份，7月9日，是哥哥袁義的生日，這個圖案裡，就是沒有我」。

袁融說，小學一年級時，導師出了一個「畫動物的面具」作業，「我畫不出來，很急，也很愛哭，爸爸看我哭了，就說我幫你畫呀，於是就出現了這張蚊子的臉，那張紙我一直珍藏著，從內湖搬到淡水都沒丟，有一天我翻出來，紙張早已泛黃，但覺得很有意義，就刺在手上了」。不久，她把家中養了多年的愛犬的手印刺在胸口，陸元琪看了其實有些難過，「因為她的刺青裡面，有爸爸，有哥哥，有我們家的狗，但卻沒有我」。

也許看出媽媽的難過，袁融幾天前，去做了人生第3個刺青，直白不隱喻了，就是兩行字，「MY MOM IS MY SUPERHERO（我媽是我的超級英雄）」，陸元琪嘴上念念，心裡卻極為感動。袁融這年紀就刺青，陸元琪難道沒攔住她嗎？陸說，「我自己身上也刺很多，所以沒資格說她，我只告訴她，還不知道以後要做什麼職業，如果是當演員，這東西會帶來困擾，但人生是自己的，對自己負責就好」。

袁義正在念大學，這幾年利用課餘時間在演藝接案當專業攝影，袁融則在家自學高中，偶爾跟陸元琪一起賣衣服，至於未來想不想當藝人？她說，「我沒想過，只想開心跟著媽媽走。」

袁融手臂上，刺下「MY MOM IS MY SUPERHERO」字樣。記者葉君遠／攝影

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