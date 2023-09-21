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唐玲胃癌末期遭網酸「刷存在感」 怒嗆：有什麼毛病？

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
唐玲。本報資料照片
唐玲。本報資料照片

47歲女星唐玲，2019年罹患胃癌4期，癌細胞甚至轉移至卵巢，只能忍痛摘除子宮跟卵巢，但她日前出現奇蹟，導致胃癌成因的幽門桿菌，竟然「奇蹟消失」了！但卻有網友稱她是用「生病」來刷存在感！讓唐玲氣到在臉書發文：「誰喜歡用生病來刷存在感啊？你喜歡刷『存在感』？那給你生病啊！給你胃癌4期，好不好？跟你換！跟你換！跟你換！」

唐玲表示，「根據最新國健署的統計，胃癌4期存活率只有4.5%，如果想要活的話，醫藥費是要噴好幾百萬的！而且無論是醫治還是自然面對死亡的過程，都很恐怖。想要醫治要花很多錢，要賣房子賣車子賣老臉借．．．不然一下子自費幾百幾千萬，你拿得出來嗎？」

她說，「打化療的時候七葷八素，每天軟綿綿噁心想吐不能動，還醜的要死，越來越虛弱，錢花光光還不一定會活！如果不醫治癌症病發的時候，腫瘤會堵住你的器官，不知道擴散到哪裡？吃掉你的營養，讓你的器官衰竭越來越虛弱，還會痛的要死，只能打嗎啡，每天昏昏沉沉，吃不下睡不著動不了，不知道什麼時候才會死？很多癌症都有積水，肺積水或者是腹積水，難過的要命，很像窒息呼吸不到空氣，有些人沒辦法動，皮膚潰爛或者是口腔發霉，這種恐懼被凌遲的感覺，通通給你好了啦，給你刷存在感啦！」

唐玲氣到說這種風涼話的人，實在太沒有良心了，每個人都會有苦難，大部分人在死前也都會生病，「我遇到生病時認真的在求生存，也把病程分享貢獻給大家，你不好好鼓勵支持，還產生嫉妒的心，到底有什麼毛病呢？」奉勸彼此應該互相支持愛護，用生命影響生命，邁向快樂幸福的人生才是真道！

唐玲被網友稱拿病刷存在感氣壞。圖／摘自臉書
唐玲被網友稱拿病刷存在感氣壞。圖／摘自臉書

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