何如芸遭摩托車撞、國道爆胎 驚吐玻璃心：一碰就碎！

何如芸在臉書上發文驚曝接連車禍，在去錄影途中，被一輛摩托車撞上車的右前門，「撞擊聲音很大，我嚇傻了⋯⋯」幸好助理冷靜處理，但她形容自己「我完全像一片玻璃，一碰就碎。」後來又遇爆胎驚魂，讓她嚇得不輕。

何如芸描述，車在慢慢右轉要開下很窄很陡的停車場，方向燈還在噠噠響時，突然一輛摩托車撞上來，「還好我的助理很冷靜，她馬上報警，問騎士需要叫救護車嗎？把呆若木雞下車站在車道上發呆的我拉進騎樓，打電話給製作單位說我們在樓下處理車禍。警察很快趕來，她拿了我的身分證登記，我做完酒測之後，她把行車記錄器記憶卡拆下，將影片傳給警察，拉我去做筆錄。全程不到20分鐘。」

事情還沒完，錄完影後，何如芸形容自己只想回家躺躺，「沒想到在國道一號上，一顆莫名其妙突然滾出來的白色物體來不及閃避，左前輪頓時一聲巨響，我正在想我的輪胎還好嗎？

果然，一下重慶北路儀表板馬上大亮紅燈，胎壓只剩10。一個半小時後道路救援來了，我請他們把車拖回原廠，我只想回家睡覺。」一連串的事件讓她吶喊：「今天，好長。想問唐（唐綺陽）老師：是水逆嗎？」

何如芸在路邊處理車禍。圖／摘自臉書

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