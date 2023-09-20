紀寶如關懷長者見一次就揪心 淚崩「下一秒不認得我」

紀寶如、向娃、洪毛與台灣優質生命協會攜手獻愛心，在國際失智症日（21日）前夕，日前到台北市萬華區關懷蝸居長者發送保健食品，3人為長者打氣、給予精神鼓勵，希望為長輩們帶來溫飽物資，同時也照顧到心靈，帶給他們活下去的勇氣。

向娃長期跟著台灣優質生命協會做公益，看到長者們衰老退化甚至過世，內心百感交集，「真的很希望社會大眾可以重視社會上需要被幫助的角落」，也不忘叮嚀長輩：「所有的健康都要靠自己，不要整天關在家，要出門走動。」，並表示自己的歌曲「活著就要動」就是為了長者們而寫的。

紀寶如也感嘆，協會成立16年來，將長輩當成自己的家人照顧，長期做公益見過太多生死離別，卻依然無法看淡，「對失智症的長輩，每一次見面還是很揪心，上一秒明明我們這麼親，為什麼下一秒就不認識我了呢？」，表示曾和理事長陳美鳳去探望一位獨居失智的奶奶，為了提醒奶奶，還特別請照服員在牆上貼上一個大字條寫著「美鳳會來看你」，但因奶奶失智太嚴重，隔天還是忘記了，為此，她的心情大受衝擊，更重視失智症問題，期盼所有長輩大齡人生如朝陽升起，一起共創美好未來。

洪毛近期演出民視8點檔「市井豪門」，他表示「失智症」已是嚴重社會問題，「最恐怖的是，患者根本不知道自己有疾病，基本生活需求都無法滿足，有一餐沒一餐的，更何況怎麼去意識到生病了，這才是需要幫助的地方。」，而親自探訪蝸居長者身邊無家人陪伴，洪毛也希望未來能多為獨居長者盡一份心力，一起成為沒有血緣的家人。 紀寶如(左起)、品牌執行長林香蘭、向娃、洪毛關懷蝸居長者。圖／民視提供 洪毛關懷長者。圖／民視提供

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