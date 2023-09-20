快訊

基泰大直事故工地又發生下陷 北市建管處到場監測中

要求業者進口蛋標國產 徐巧芯批胡扯「規定還是陳時中公告」

一晚賣1000噸洗衣粉！3大叔「手足無措」直播帶貨 工廠卻困擾了

紀寶如關懷長者見一次就揪心 淚崩「下一秒不認得我」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
紀寶如(右起)、品牌執行長林香蘭、向娃分送物資關懷長者。圖／民視提供
紀寶如(右起)、品牌執行長林香蘭、向娃分送物資關懷長者。圖／民視提供

紀寶如、向娃、洪毛與台灣優質生命協會攜手獻愛心，在國際失智症日（21日）前夕，日前到台北市萬華區關懷蝸居長者發送保健食品，3人為長者打氣、給予精神鼓勵，希望為長輩們帶來溫飽物資，同時也照顧到心靈，帶給他們活下去的勇氣。

向娃長期跟著台灣優質生命協會做公益，看到長者們衰老退化甚至過世，內心百感交集，「真的很希望社會大眾可以重視社會上需要被幫助的角落」，也不忘叮嚀長輩：「所有的健康都要靠自己，不要整天關在家，要出門走動。」，並表示自己的歌曲「活著就要動」就是為了長者們而寫的。

紀寶如也感嘆，協會成立16年來，將長輩當成自己的家人照顧，長期做公益見過太多生死離別，卻依然無法看淡，「對失智症的長輩，每一次見面還是很揪心，上一秒明明我們這麼親，為什麼下一秒就不認識我了呢？」，表示曾和理事長陳美鳳去探望一位獨居失智的奶奶，為了提醒奶奶，還特別請照服員在牆上貼上一個大字條寫著「美鳳會來看你」，但因奶奶失智太嚴重，隔天還是忘記了，為此，她的心情大受衝擊，更重視失智症問題，期盼所有長輩大齡人生如朝陽升起，一起共創美好未來。

洪毛近期演出民視8點檔「市井豪門」，他表示「失智症」已是嚴重社會問題，「最恐怖的是，患者根本不知道自己有疾病，基本生活需求都無法滿足，有一餐沒一餐的，更何況怎麼去意識到生病了，這才是需要幫助的地方。」，而親自探訪蝸居長者身邊無家人陪伴，洪毛也希望未來能多為獨居長者盡一份心力，一起成為沒有血緣的家人。

紀寶如(左起)、品牌執行長林香蘭、向娃、洪毛關懷蝸居長者。圖／民視提供
紀寶如(左起)、品牌執行長林香蘭、向娃、洪毛關懷蝸居長者。圖／民視提供
洪毛關懷長者。圖／民視提供
洪毛關懷長者。圖／民視提供

相關新聞

紀寶如關懷長者見一次就揪心 淚崩「下一秒不認得我」

紀寶如、向娃、洪毛與台灣優質生命協會攜手獻愛心，在國際失智症日（21日）前夕，日前到台北市萬華區關懷蝸居長者發送保健食品...

猥瑣阿伯下半身「緊緊貼過來」 女星一動作嚇跑對方

舞蹈老師KIMIKO(林睿君)身材火辣，她剛在臉書透露下午去繳費，竟有個阿伯刻意將下半身緊緊貼過來，她機警拿出大袋子將兩...

Melody看婚姻觸礁「愛情很重要」 曝父母互動媽媽依舊少女心

Melody（殷悅）上陸綜「再見愛人3」當觀察嘉賓，在分析已結婚15年的傅首爾與老劉婚姻觸礁問題時，談到結婚多年其實還是需要追求愛情的，Melody直呼「愛情很重要」，並分享了她父母的互動，直說「我爸媽已經七十歲了，我媽還是各種嫉妒」。

「燕尾蝶」翻車了全網傻眼！梁靜茹發聲認了：想跳河

梁靜茹出道24年擁有不少好歌，近期在大陸舉辦巡演，卻在演唱「燕尾蝶」副歌時高音唱不上去，讓不少粉絲看了直呼「太慘了、像是...

賴佩霞參選「人選」能否播？公視辦公眾交流會：包容社會多元價值

公視原定10月28日播出與大慕影藝共同出品的戲劇作品「人選之人—造浪者」，卻因劇中飾演總統候選人的賴佩霞在真實世界也宣布...

YouTube爆停更潮！ 網一看名單嚇喊「感覺不單純」

近來許多知名YouTuber紛紛宣布停止更新YouTube頻道，有網友就列出近期宣布停止更新的名單，發現「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮」，好奇發文問網友「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦