猥瑣阿伯下半身「緊緊貼過來」 女星一動作嚇跑對方
舞蹈老師KIMIKO(林睿君)身材火辣，她剛在臉書透露下午去繳費，竟有個阿伯刻意將下半身緊緊貼過來，她機警拿出大袋子將兩人的距離隔開，沒想到對方又再次貼近，她乾脆拿起電話假裝報警，對方看似苗頭不對，一溜煙離開現場，她也提醒萬一遇到類似狀況，就該立刻遠離，千萬不要忍耐。
KIMIKO說下午到某辦事處領號繳費，她看現場等候人數較多，於是找了一個邊角無人的位置坐下，等待時突然發現有個上了年紀的阿伯不斷靠近，於是她下意識往旁邊挪了一個位置，並向對方點頭致意，「沒想到⋯⋯⋯他居然不斷地直接把自己的下身往坐著的我緊緊貼過來，絲毫不理會」，她察覺情況不對勁，便拿出大袋子隔開距離，對方假裝慢慢踱步離開，卻又趁她低頭回訓的同時，又突然再次貼近，她直接站起來，假裝講電話並大聲說「我遇到變態，幫我打電話報警」，對方見狀立刻逃之夭夭。
她也呼籲，遇到這種猥瑣男會腦袋空白很正常，「如果對方出現令妳不適的肢體動作，就立刻遠離，千萬不要忍耐，直接表現出不好惹不怕事的樣子，生活中的危險無處不在。願我們都能好好保護自己。」她坦言直到現在還是抖個不停，還好有帶了一個超大的袋子出門防身。
更多推薦
▪獨／恢單追愛3年 46歲何妤玟全脫了拍熟女寫真太辣眼
▪梁靜茹飆唱「燕尾蝶」頻破音、氣不足 網震驚：太慘了
▪王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」
▪李蒨蓉賣豪宅變租屋族 買東西等打折背後2原因曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言