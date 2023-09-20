猥瑣阿伯下半身「緊緊貼過來」 女星一動作嚇跑對方

舞蹈老師KIMIKO(林睿君)身材火辣，她剛在臉書透露下午去繳費，竟有個阿伯刻意將下半身緊緊貼過來，她機警拿出大袋子將兩人的距離隔開，沒想到對方又再次貼近，她乾脆拿起電話假裝報警，對方看似苗頭不對，一溜煙離開現場，她也提醒萬一遇到類似狀況，就該立刻遠離，千萬不要忍耐。

KIMIKO說下午到某辦事處領號繳費，她看現場等候人數較多，於是找了一個邊角無人的位置坐下，等待時突然發現有個上了年紀的阿伯不斷靠近，於是她下意識往旁邊挪了一個位置，並向對方點頭致意，「沒想到⋯⋯⋯他居然不斷地直接把自己的下身往坐著的我緊緊貼過來，絲毫不理會」，她察覺情況不對勁，便拿出大袋子隔開距離，對方假裝慢慢踱步離開，卻又趁她低頭回訓的同時，又突然再次貼近，她直接站起來，假裝講電話並大聲說「我遇到變態，幫我打電話報警」，對方見狀立刻逃之夭夭。

她也呼籲，遇到這種猥瑣男會腦袋空白很正常，「如果對方出現令妳不適的肢體動作，就立刻遠離，千萬不要忍耐，直接表現出不好惹不怕事的樣子，生活中的危險無處不在。願我們都能好好保護自己。」她坦言直到現在還是抖個不停，還好有帶了一個超大的袋子出門防身。

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