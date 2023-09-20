Melody看婚姻觸礁「愛情很重要」 曝父母互動媽媽依舊少女心

Melody（殷悅）上陸綜「再見愛人3」當觀察嘉賓，在分析已結婚15年的傅首爾與老劉婚姻觸礁問題時，談到結婚多年其實還是需要追求愛情的，Melody直呼「愛情很重要」，並分享了她父母的互動，直說「我爸媽已經七十歲了，我媽還是各種嫉妒」。

她透露媽媽每天都盯著爸爸，她就說「媽，他兩個髖關節都開過刀了，走路都有問題，你每天盯著他，他還能幹嘛」媽則不時關注的爸爸，想說「他又跑去哪裡了」，Melody則說「他還能跑去哪裡，不是我家就是妹妹家」。而一旁黃執中則稱「嫉妒是一種生命力」。

Melody表示媽媽依舊有著少女心，每年結婚周年媽媽就會說反話「這個死老頭，他一定又忘了今天什麼日子」，但其實爸爸都記得也早有準備，晚上就會給驚喜，像是從車子後車廂拿出花束並說結婚紀年日快樂，而媽媽雖然嘴上說著「我就想說你會不會忘記，少來這一套」，但其實很開心，Melody也說「就看七十歲的人那個臉上是有少女心的」。她也有感而發表示「每個人都是需要被需要的」。

Melody在「再見愛人3」中談感情與婚姻問題。 圖／截自YouTube／芒果TV慢生活綜藝 MangoTV Lifestyle

Melody在「再見愛人3」中談感情與婚姻問題。 圖／截自YouTube／芒果TV慢生活綜藝 MangoTV Lifestyle

Melody在「再見愛人3」中談感情與婚姻問題。 圖／截自YouTube／芒果TV慢生活綜藝 MangoTV Lifestyle

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