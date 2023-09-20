「燕尾蝶」翻車了全網傻眼！梁靜茹發聲認了：想跳河
梁靜茹出道24年擁有不少好歌，近期在大陸舉辦巡演，卻在演唱「燕尾蝶」副歌時高音唱不上去，讓不少粉絲看了直呼「太慘了、像是快斷氣」，不過也有網友評「這說明是真唱啊」。對此，梁靜茹也在IG回應了。
梁靜茹現場演唱的影片在網路上瘋傳，有人訝異她為何唱功變成這樣，但也有另一派網友力挺梁靜茹，認為梁靜茹應該是唱到動情，「至少說明是真唱」。
新聞出來後，梁靜茹在IG限時動態上解釋：「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」也說到：「謝謝關心，加強練習。」
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