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賴佩霞參選「人選」能否播？公視辦公眾交流會：包容社會多元價值

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
公視舉辦活動與公眾意見交流，討論是否如期播出「人選之人—造浪者」。圖／公視提供
公視舉辦活動與公眾意見交流，討論是否如期播出「人選之人—造浪者」。圖／公視提供

公視原定10月28日播出與大慕影藝共同出品的戲劇作品「人選之人—造浪者」，卻因劇中飾演總統候選人的賴佩霞在真實世界也宣布投入選舉，成為郭台銘副手角逐總統大位，公視是否能如期播出受到討論，開了董事會仍無定案，決定於本週五舉辦「『人選之人』如何播？公視與您面對面」公眾意見交流活動，期待各界提供想法。

15日公視第7屆第18次董事會上，就劇中具特定形象的演員投入現實政治環境參選，公視是否仍照原定電視頻道排播等相關議題，聽取董事及監察人意見。會後，公視管理團隊決議，因涉及多層面議題，不論如期播出與否，就「人選之人」播出議題可進行更細緻地討論，應該有更符合公共利益的思考與評估。

公視董事長胡元輝也表示，「公共電視屬於國民全體，『人選之人—造浪者』要如何在公視頻道播出？當然應該與公眾面對面進行對話。」胡元輝說，「公視節目製作強調公共精神，其營運必須包容社會多元價值，如何處理節目製播事務自必須更為細緻與周延。此次舉辦與公眾面對面的交流活動，正顯示公視作為公共媒體的特質。」

公眾意見交流活動將於9月22日晚間7時，在台北福華國際文教會館1樓前瞻廳舉辦，邀請與談人包括公視董事劉昌德、公視監察人黃銘輝、台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝、資深媒體人范琪斐。

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