YouTube爆停更潮！ 網一看名單嚇喊「感覺不單純」

近來許多知名YouTuber紛紛宣布停止更新YouTube頻道，有網友就列出近期宣布停止更新的名單，發現「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮」，好奇發文問網友「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」，引發網友熱議。

近日有網友在 PTT的Gossiping板發問 ，以「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」為標題發文，表示素有「YouTube地下理事長」稱號的阿滴上個月底曾透露「YT整體流量都在降」，更寫下「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮，有沒有人去做分析啊？感覺不單純，有卦嗎？」

發文一出，引發網友熱議論，有一票網友認為目前的題材已經飽和，且台灣的市場太小，「世代交替，沒料的遲早該下去」、「觀眾口味變了吧，變喜歡短影片那種」、「製作費上去，收益卻掉」、「單純是你提的這些人過氣而已」、「不是流量在降，是youtube分潤變少，標準的」、「動不動就黃標，只能靠接業配賺企業養套殺」。

有不少網友也猜測這些YouTuber離開的原因，「早就賺爛退休養老了」、「那叫賺飽了離開，不是難做」、「尋找下一個媒體工具啊，準備起飛」。不過，也有網友認為目前新世代的年輕族群偏向使用抖音，認為未來YouTube將會被抖音取代。

近日有網友在PTT的Gossiping板發問，以「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」為標題好奇發問。 圖／擷自ptt.cc。

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