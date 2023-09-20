YouTube爆停更潮！ 網一看名單嚇喊「感覺不單純」
近來許多知名YouTuber紛紛宣布停止更新YouTube頻道，有網友就列出近期宣布停止更新的名單，發現「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮」，好奇發文問網友「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」，引發網友熱議。
近日有網友在PTT的Gossiping板發問，以「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」為標題發文，表示素有「YouTube地下理事長」稱號的阿滴上個月底曾透露「YT整體流量都在降」，更寫下「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮，有沒有人去做分析啊？感覺不單純，有卦嗎？」
發文一出，引發網友熱議論，有一票網友認為目前的題材已經飽和，且台灣的市場太小，「世代交替，沒料的遲早該下去」、「觀眾口味變了吧，變喜歡短影片那種」、「製作費上去，收益卻掉」、「單純是你提的這些人過氣而已」、「不是流量在降，是youtube分潤變少，標準的」、「動不動就黃標，只能靠接業配賺企業養套殺」。
有不少網友也猜測這些YouTuber離開的原因，「早就賺爛退休養老了」、「那叫賺飽了離開，不是難做」、「尋找下一個媒體工具啊，準備起飛」。不過，也有網友認為目前新世代的年輕族群偏向使用抖音，認為未來YouTube將會被抖音取代。
更多推薦
▪獨／恢單追愛3年 46歲何妤玟全脫了拍熟女寫真太辣眼
▪梁靜茹飆唱「燕尾蝶」頻破音、氣不足 網震驚：太慘了
▪赤楚衛二「談戀愛狀況外」 清新小品真實反映現代社會價值觀
▪橫紋肌溶解硬要出院！孫生堅持原因曝光超暖心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言