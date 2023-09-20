蕭亞軒感情歸零近1月又被爆收割1帥哥？男方身份曝光了
天后蕭亞軒（Elva）上月中在北京出席加盟華納音樂簽約記者會，曾有感而發表示感情處於歸零狀態，「但應該發生，就讓它發生，該留意（指有緣人）的還是會留意一下」，沒想到才過了一個月，短暫空白的感情就出現曙光，被爆身旁已出現一名混血帥哥？
據「壹蘋新聞網」報導，Elva本月10日與一名年約30歲的混血帥哥一起看王力宏演唱會，爆料指稱，兩人在王力宏演唱會上，雖看起來沒啥互動，但男子可能是她帶去的，且Elva的弟弟、侄子及助理等都有在IG關注該名混血男。
求證Elva是否又有新桃花，她透過經紀人回應：「不是啦，他是公司剛簽的新人，接下來會來台發展，將以戲劇為重點。」
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