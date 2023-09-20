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「美國隊長」克里斯伊凡傳結婚後首受訪 突認「我盡量不工作」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
「美國隊長」克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔傳出已正式結婚。圖／摘自IG
「美國隊長」克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔傳出已正式結婚。圖／摘自IG

美國隊長克里斯伊凡日前傳出真的結婚，情定小16歲女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista），「復仇者聯盟」好友也都來見證了，不過迄今他仍未對外證實，近期接受美國版「GQ」訪問，他笑稱去年一口氣演了3部電影「真愛搞失蹤」、「紅色一號」以及「沉默騙局」，並且宣傳動畫電影「巴斯光年」，今年一整年卻罕見完全沒工作，「我今年都沒工作，我也不打算工作，真的太棒了」。

克里斯受訪前還未與艾芭結婚，他也未在訪談中提及此事，不過他坦言過去一年與艾芭約會的感覺很棒，去年他極度忙碌，馬不停蹄拍攝3部電影，迄今能夠慢慢享受生活，感覺非常好，他受訪時也大膽表示自己想法，對於「從前，有個好萊塢…」、「惡棍特工」知名導演昆汀塔倫提諾表示「漫威最大的明星是角色，不是演員」，因而克里斯伊凡、克里斯漢斯沃不能算是大明星，觀眾進場是要看「美國隊長」、「雷神索爾」，伊凡則承認昆汀的話是對的，「漫威最大的明星確實是角色，但拍漫威電影是美好的工作，不用把自己擺到最重要的位置，不會感到有負擔」。

即便說不想工作，也認同「美國隊長」才是真正的明星，不過被問到是否想要再度扮演該角，克里斯伊凡不將話說死，「也許吧，永遠別把話說死，那段經歷很美妙，我也很珍惜，這是我無比自豪的事情」，但他同時也怕敗壞角色苦心經營的名望，「如果劇情沒達到我的預期，或是與本來的故事關聯不大，那我不會在短期內回歸」。

「美國隊長」克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔傳出已正式結婚。圖／摘自IG
「美國隊長」克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔傳出已正式結婚。圖／摘自IG

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