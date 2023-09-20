左手戴對戒被抓包！張書偉、謝京穎交往半年疑似好事近

42歲的張書偉今年5月認愛小12歲的謝京穎，週刊報導兩人疑似好事近，被發現一起看戲時，左手上戴了同款對戒，謝京穎還說：「不用把人生每一個目標都訂在年齡線上，並不是什麼時候就該做什麼事情。」被認為是訂婚戒，但經紀人表示只是情侶對戒。

謝京穎8月出席活動時，被問到婚事，也坦言2人以結婚為前提交往，但並不急迫，雖然各自有房，但若要結婚，還是希望有大一點的房子，「比較有家的感覺。」對於求婚，她也喊話，自己一定要有一個儀式感。

謝京穎左手被發現戴了戒指。圖／截圖自IG

張書偉左手被發現戴了戒指。圖／截圖自IG

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