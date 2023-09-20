左手戴對戒被抓包！張書偉、謝京穎交往半年疑似好事近
42歲的張書偉今年5月認愛小12歲的謝京穎，週刊報導兩人疑似好事近，被發現一起看戲時，左手上戴了同款對戒，謝京穎還說：「不用把人生每一個目標都訂在年齡線上，並不是什麼時候就該做什麼事情。」被認為是訂婚戒，但經紀人表示只是情侶對戒。
謝京穎8月出席活動時，被問到婚事，也坦言2人以結婚為前提交往，但並不急迫，雖然各自有房，但若要結婚，還是希望有大一點的房子，「比較有家的感覺。」對於求婚，她也喊話，自己一定要有一個儀式感。
更多推薦
▪獨／恢單追愛3年 46歲何妤玟全脫了拍熟女寫真太辣眼
▪梁靜茹飆唱「燕尾蝶」頻破音、氣不足 網震驚：太慘了
▪赤楚衛二「談戀愛狀況外」 清新小品真實反映現代社會價值觀
▪橫紋肌溶解硬要出院！孫生堅持原因曝光超暖心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言