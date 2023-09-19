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吳慷仁6度搶入金鐘門票 感慨不斷被挑戰、能存活不容易
上周公布今年金鐘獎入圍名單，吳慷仁以「模仿犯」入圍準視帝，也是他第6度搶到金鐘入場門票，特別有感：「欣慰沒有被時代追趕過去還一直在線上。」19日與鄭元暢在早餐店為新戲「有生之年」宣傳，也再度解釋這句話背後感觸：「演員不斷被挑戰，能存活下來很不容易。」
吳慷仁昔日演出偶像劇出道，但後來偶像劇式微，他開始演出職人劇，成為獎項常客，他感慨：「台灣影劇圈變化真的太大。」沒人想到現在職人劇開始蓬勃，過去演偶像劇的演員，表演方式也備受考驗，以前也有很多演員朋友撐不下去就離開，有人真的離世，也有人轉行，「也許那些人可以再等一下。」也因此覺得自己能繼續堅持表演，是很不容易的。
「模仿犯」風光入圍17項，是否認為仍有遺珠？吳慷仁說不喜歡用「遺珠」這個詞，入圍只是評審在眾多選擇中最終選出的結果，覺得很多人都值得入圍。至於女友邵雨薇對他入圍的反應？吳慷仁說只收到「恭喜」兩字，一旁鄭元暢都虧太平淡，「應該要說個『我愛你』之類的。」吳慷仁苦笑說，因最近家中3歲的貓生病，凌晨才去開刀，邵雨薇整顆心都懸在貓的病況上，沒心思關心男友入圍。
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