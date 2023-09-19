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曾為李玟發聲「爭取權益」 華納音樂驚傳遭「好聲音」製作方提告

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博

李玟驟逝讓人痛心，她生前淚訴遭「中國好聲音」節目組侮辱錄音檔於網上曝光，引爆網友怒火，而李玟經紀公司華納音樂早前發文表示會為旗下藝人爭取權益，並會配合調查，沒想到今（19）日卻傳來好聲音製作單位「燦星文化」起訴華納音樂的消息，讓網友傻眼，直罵「好聲音」惡人先告狀、哪來的臉，更稱是天大的諷刺，還有網友喊話應該查一查「好聲音」背後是不是有黑社會撐腰？或是有背靠巨大的勢力。對於應該被告的一方卻成了提告方感到相當震驚。

據悉，該案件將於明年4月9日在上海開庭，提告案由為「合同糾紛」，但詳細內容目前尚不清楚。

燦星文化提告華納唱片中國（香港）。 圖／截自微博
燦星文化提告華納唱片中國（香港）。 圖／截自微博

華納音樂北京曾發文表示會為李玟爭取權益。 圖／截自微博／華納音樂北京
華納音樂北京曾發文表示會為李玟爭取權益。 圖／截自微博／華納音樂北京

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