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爆婚變後首現身！蔡詩芸鬆口：幸福是自己給的

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
蔡詩芸面對婚變笑而不答。記者李政龍／攝影
蔡詩芸面對婚變笑而不答。記者李政龍／攝影

蔡詩芸王陽明爆出婚變，她今（19）日出席活動，心情、狀態看來相當不錯，似乎不受風波影響，談到婚姻狀況，她說：「最近心情非常好，從以前到現在都很平靜。」

她和王陽明結婚8年，近日被爆分居，月初王陽明出席活動時被問此事未置可否，僅表示一切以女兒為重。日前有網友直擊到2人帶著女兒出現在墾丁，一家三口看來很融洽。

今蔡詩芸也同樣反應，對於婚姻不願正面回答，表示：「可能你們比我知道，我知道最近這些事情，辛苦大家，我私人和家庭的事情，不屬於公共利益，有更多需要被報導的事。」那2人會復合嗎？她笑而不答，澄清自己的社群上沒有刪掉和王陽明的合照。

她也談到：「我可能沒辦法幫忙回應愛情，幸福是自己給的，大家都很值得擁有自己的幸福。」

蔡詩芸笑容滿面出席活動。記者李政龍／攝影
蔡詩芸笑容滿面出席活動。記者李政龍／攝影

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