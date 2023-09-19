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梅根一出現 哈利就黯淡無光？氣場太強 把老公光彩吸乾

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與梅根依然夫妻情深，但彼此的公眾魅力大不相同。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根依然夫妻情深，但彼此的公眾魅力大不相同。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根走到哪兒都是被關注的焦點，但兩人近日較少同進同出、比較常各自在自己感興趣的領域活動，外界才驚覺，哈利被梅根壓得死死，只要梅根出現，哈利的光芒就會被遮掩，就算是哈利自己的主場，也難逃這個結果。

近日哈利在德國為他催生的「永不屈服運動會」出席活動，和一些受傷的軍職出身運動員會面，前幾天梅根還沒跟他會合、自己待在美國，哈利無論是公開演說或是和運動員互動，都展現出自信與神采，各方認為他還是頗有幾分個人魅力。

不過後面幾天梅根到了德國，兩人一合體，大多數人們的眼光就被梅根吸走，梅根畢竟當過很多年的藝人，很熟悉如何在公開場合上應對進退，過去還沒離開英國時，甚至被認為在公眾眼前發表演說的輕鬆自在程度遠勝大嫂凱特，梅根一出場，哈利就顯得黯淡不少。

如此是否會造成兩人的感情出現裂痕？目前還看不太出來，因為哈利與梅根仍然是鶼鰈情深的樣子，也不像是在大眾面前演戲，至少現在梅根比較不常跟在他身邊，他自己發光的機會變得比較多。

梅根當過好幾年藝人，很懂如何在公眾面前展現自己的魅力。（路透資料照片）
梅根當過好幾年藝人，很懂如何在公眾面前展現自己的魅力。（路透資料照片）

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