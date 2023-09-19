小彬彬賠光兒300萬又爆「大學沒考上」 小小彬露面曝近況：考上淡大

小彬彬之前上節目透露兒子小小彬若考不上大學，就去日本學動畫，而之前小小彬投資爸爸300萬開影視公司，結果賠光光，如今父子再上節目做澄清。

小彬彬透露兒子考大學一事是錄影與播出的時間差，錄影時小小彬還沒考大學，之後小小彬通過台藝大第一階段甄試，最後是備取8沒有上，就轉考分科測驗，如今已考上淡江大學法語系，成為桂綸鎂的學弟，不過小小彬也抱怨，當時父子倆為此還大吵一架，因為同學都誤以為他是靠著關係錄取台藝大，小小彬看到新聞的當下就傳訊息給小彬彬怒喊「到底在幹嘛？你搞我是不是？」。

小彬彬開設影視公司，剛好碰上疫情期間，公司慘賠連兒子小小彬投資300萬都賠光，不過如今疫情過後，公司從汐止搬到內湖，業績也開始成長2倍，順利的話就可以逐漸回本。

小小彬露面透露小彬彬害他被誤會沒考上大學。 圖／擷自YouTube

小小彬露面透露小彬彬害他被誤會沒考上大學。 圖／擷自YouTube

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