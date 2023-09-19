ITZY成員Lia出現「極度焦慮」狀況 宣布暫停工作接受治療

韓國女團ITZY在7月底時發行第七張韓語迷你專輯，不料成員Lia近來被發現在舞台上狀態不好，18日經紀公司JYP娛樂發出聲明宣告，Lia因身體狀況不佳暫停所有活動，而她也親發手寫信向粉絲說明。

JYP娛樂在聲明中指出，因為成員Lia近日參與行程時感到極度的緊張焦慮與不安，經過醫生檢查診斷後，Lia目前需要接受治療，與其他成員討論後，Lia即刻起暫停所有行程活動，藉此休息接受治療，回歸的日期會與Lia及其他成員討論再決定公布。之後，ITZY的官方社群上也曝光了Lia親筆寫的信，內容是她想對粉絲說的話，她知道粉絲們聽到這個消息後會感到很震驚，這6年期間與成員們一起攜手向前，但不知不覺得中好像疏忽了自己，因此現在暫時休息先讓自己變好，會爭取早日回歸報達粉絲們愛意。

Lia寫親筆信給粉絲。 圖／擷自IG

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