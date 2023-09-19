4個月換了3位經紀人 張立昂沮喪酒醉鬧事失態

張立昂8月時發生喝完殺青宴後，酒醉在住處附近大鬧，遭到警方帶回警局，之後他也透過經紀人回應道歉，不過據傳他會如此失態的原因，是出在4個月內已換了3個經紀人，讓他備感困擾。

據「鏡週刊」報導，張立昂去年因為肺塌陷一度病危，在住院開刀後才逐漸康復，不過身形與過往精壯的模樣相比消風了一大圈，好不容易今年復出演出三立八點檔「鬼之執行長」，但期間經紀公司連換了3個執行經紀人，工作交接不順暢，還有出現擺爛的情況，忙著拍戲的他，有很多鎖碎的工作事項需要經紀人幫忙處理，因此也讓他感到很沮喪。

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