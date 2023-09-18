嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

藍心湄日前出席王力宏演唱會，受訪時要王力宏不要胡說八道，並放話王力宏如果再說些有的沒的，就要跳上台打他，事後受訪畫面瘋傳，引發不小迴響，她和男團Ozone今出席TVBS粉美賞頒獎典禮，談及當天的言論，她坦言媽媽很生氣，她事後也和邱瓈寬道歉，還自認當天的嘴臉根本就是「死八婆」，看來相當自責。

藍心湄對當時的心直口快顯然很難接受，「我就是個容易激動的人，我看了當天的新聞，到現在還是很討厭我那個死八婆的樣子，講人家事情的那個嘴臉，真的很吵。」她透露有致電給王力宏和邱瓈寬致意，而媽媽也氣她講話太衝動：「早上我媽幫我煮麵，還在叮嚀我說，妳不能以為私下道歉就算了，妳在哪裡闖禍，妳就要在哪裡幫人家把這事情解決。」

她坦承事後看受訪畫面，連自己都受不了：「我到現在還很討厭我那個死八婆的樣子，那種講人家事情的嘴臉，真的很吵。」不過她也大讚王力宏在演唱會的表現，「說實在的他真的唱的太棒了，因為他唱的比CD還好，看完這場演唱會，我非常感動，然後他花很多很多錢，找了世界各地的很有名的樂手來到台灣，他真的是用生命在對待這個舞台。」

藍心湄(中)和男團Ozone出席TVBS粉美賞頒獎典禮。記者李政龍／攝影

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