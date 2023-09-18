曾國城對金鐘獎入圍無感 蔡尚樺首度鬆口曝婚期

東森「全民星攻略」百萬新棚景升級改版，主持人曾國城和蔡尚樺也以全新造型登場，對於金鐘獎入圍槓龜，蔡尚樺說好不容易最近瘦下來，「我本來想說，如果有入圍，就不用再減那麼多」，曾國城今年以「一字千金」入圍益智與實境節目主持人獎，但他直言沒關心入圍名單，也不覺得「星攻略」沒入圍可惜，認為節目播出第2年就得獎，已經是種肯定。

蔡尚樺先前被拍到和鮮肉球員林秉聖一起回香閨，她今澄清「沒有啦！我主要是斜槓工作比較多，所以就是除了『星攻略』外，還有一些其他的身分，大家都是好朋友，然後當天也有其他的朋友也在。」她和男友愛情長跑12年，何時才要進入人生下一階段？她打趣「等我再拿到一座金鐘獎就結」，曾國城虧「那可能要再等12年」，讓蔡尚樺哭笑不得，蔡尚樺說現在以工作為重，結婚還是順其自然，男友不怕她會被別人追走？她尷尬大笑，表示現在已經凍卵，對婚事完全不著急。

曾國城(左)和蔡尚樺錄東森「全民星攻略」。記者王聰賢／攝影

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