快訊

「未料71歲落如此地步」嬰兒潮變遊民日增 大蕭條後罕見此景

PLG／林書豪來了！ 明下午辦加盟國王記者會

前10大槍擊要犯、刺蔣案主角也來申請總統大選連署 2人黑歷史曝光

賴佩霞害「蘑菇」取消演出 同為劇場人的他們說話了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
范瑞君(左)和馮翊綱今錄東森「全民星攻略」。記者林怡秀／攝影
范瑞君(左)和馮翊綱今錄東森「全民星攻略」。記者林怡秀／攝影

賴佩霞因受邀擔任郭台銘副手而辭演舞台劇「蘑菇」，導致劇團取消演出，馮翊綱和范瑞君昨錄東森「全民星攻略」被問及此事，范瑞君坦言確實非常可惜，同為劇場人，會很心疼一個作品不能很快的和觀眾見面，但還是祝福一切，馮翊綱則說舞台劇換演員是常事，也希望「蘑菇」這部劇會有同業站出來，把舞台給頂起來。

馮翊綱說，換角這種事情是司空見慣，「 我一天到晚在遇到這種狀況，我們相聲瓦社也好、在外面演出也好，經常遇到演員要替換，我也當過替換的人，我在『寶島一村』臨時生病，舞台劇演員是非常有同胞愛的，也希望這個北藝中心的演出(指蘑菇)，能夠有我們的同業站出來，能夠把台頂起來。」他也坦言，像這樣取消確實很少見，但每個劇團的判斷都不一樣。

對於「蘑菇」取消演出，范瑞君也覺得可惜：「因為的確我們都是很早就做計畫，要在這麼短的時間內，讓所有的演員或者是工作人員 可以有新的工作銜接上，確實非常困難，這方面我們當然都很心疼。」她也很心疼一個作品不能夠很快跟觀眾見面，「但是祝福一切，我相信一切都會有最好的安排。」

相關新聞

曾國城對金鐘獎入圍無感 蔡尚樺首度鬆口曝婚期

東森「全民星攻略」百萬新棚景升級改版，主持人曾國城和蔡尚樺也以全新造型登場，對於金鐘入圍槓龜，蔡尚樺說好不容易最近瘦下來...

韓國一天兩資深藝人殞落！國民爺爺不敵胰臟癌病逝

韓國演藝圈一天傳出二星殞落，75歲的資深演員盧永國心臟麻痺驟逝，「國民爺爺」邊希峰胰臟癌復發病逝，享壽81歲。

賴佩霞害「蘑菇」取消演出 同為劇場人的他們說話了

賴佩霞因受邀擔任郭台銘副手而辭演舞台劇「蘑菇」，導致劇團取消演出，馮翊綱和范瑞君昨錄東森「全民星攻略」被問及此事，范瑞君...

緊盯直播卻沒聽到自己名字！陳明珠「心情神反轉」曝光

陳明珠今天主持「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動記者會，她剛入圍金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人...

「我猜」世新校花宣告懷孕了 網震驚「四天沒po就大肚子了」

網紅陳葳2008年上「我猜我猜我猜猜猜」節目被獲封「世新校花」而爆紅，日前她突曬出自己懷孕超音波的照片，大喊「我有自己的寶寶啦」

戴佩妮5年前「遞麥接唱」掐大腿唱完 如今再遇同一人網笑：有進步了

戴佩妮5年前在演唱會上掐大腿唱歌的一段插曲影片，在網上瘋傳讓無數網友都笑翻，如今原班人馬再次出現，不過這次她克服了，讓粉絲笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦