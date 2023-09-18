賴佩霞害「蘑菇」取消演出 同為劇場人的他們說話了

賴佩霞因受邀擔任郭台銘副手而辭演舞台劇「蘑菇」，導致劇團取消演出，馮翊綱和范瑞君昨錄東森「全民星攻略」被問及此事，范瑞君坦言確實非常可惜，同為劇場人，會很心疼一個作品不能很快的和觀眾見面，但還是祝福一切，馮翊綱則說舞台劇換演員是常事，也希望「蘑菇」這部劇會有同業站出來，把舞台給頂起來。

馮翊綱說，換角這種事情是司空見慣，「 我一天到晚在遇到這種狀況，我們相聲瓦社也好、在外面演出也好，經常遇到演員要替換，我也當過替換的人，我在『寶島一村』臨時生病，舞台劇演員是非常有同胞愛的，也希望這個北藝中心的演出(指蘑菇)，能夠有我們的同業站出來，能夠把台頂起來。」他也坦言，像這樣取消確實很少見，但每個劇團的判斷都不一樣。

對於「蘑菇」取消演出，范瑞君也覺得可惜：「因為的確我們都是很早就做計畫，要在這麼短的時間內，讓所有的演員或者是工作人員 可以有新的工作銜接上，確實非常困難，這方面我們當然都很心疼。」她也很心疼一個作品不能夠很快跟觀眾見面，「但是祝福一切，我相信一切都會有最好的安排。」

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