緊盯直播卻沒聽到自己名字！陳明珠「心情神反轉」曝光

陳明珠今天主持「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動記者會，她剛入圍金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎，她睽違八年再度入圍電視金鐘獎，很感謝評審可以看到節目的付出，「過去多是報名生活風格、第一次入圍人文記事主持人，真的覺得很榮幸，我自己也很想得到這個獎項，也是我進入到另一個階段主持更深層的歷練，非常開心也很感謝大家看見。」

她透露，金鐘獎入圍名單公布當天她人有主持工作，活動結束後她緊張的打開直播，卻發現入圍記者會已經結束，本來很沮喪以為自己沒有入圍，卻也不敢表露讓經紀人知道。但半個小時後收到雪片般飛來的恭賀簡訊，她才知道原來因為時程太長，記者會上沒有把所有的名單念出來，其實她有入圍。讓她興奮地說：「山上優雅可以去金鐘了！」

她也表示當天就開始聯繫造型師，隔天就馬上定裝好，這次還會換兩套衣服，要讓大家看到有別於平常主持人狀態的她。目前有在積極維持身材線條，要讓大家看到最好的模樣。

對於這一次以「客家采風-山上優雅」節目入圍，身為主持人的她，對製作團隊非常有信心，能製作出如此優質的節目，並謙虛、讚嘆這次入圍有很多敬佩的對手，「大家都是在比深度和廣度的」，包括陳明章和舒夢蘭，「過去我是陳明章老師的樂迷，現在透過節目我也變成他的觀眾，所以他們都是可敬的前輩，我可以跟大家一起入圍，是對我極大的肯定。」

他覺得「客家采風-山上優雅」最辛苦的地方有兩部分，「一是要爬山，對我來說挑戰比較大，因為我過去較常去潛水衝浪，爬山對我來講會想挑戰極限，而且我膝蓋沒那麼好，對體能來說是一大考驗。」又表示第二個挑戰則是，「置身森林中，都是我跟鏡頭獨白的互動。在相對單調的景物中，要讓大家知道大自然的魅力的廣度和深度，我覺得是蠻挑戰的！」

陳明珠去過日月潭好幾次，但是都是去工作，也因此得知日月潭有些隱性的客家人，也曾親自拍攝訪問他們，「但可惜的是至今還沒有跟家人一起出遊過，希望選日不如撞日，就帶家人一起去參加日月潭花火嘉年華，最想吃當地好吃的漁產。」

提到小旅行，她興致勃勃分享玩法，「我自己是喜歡投體驗景點的民宿，並親身探訪周邊的風土民情。」比如說魚池當地有客家人，也就代表有融合著當地食材和客家色彩的料理，「不妨建議大家可以到日月潭、魚池走走，吃吃當地隱藏版的客家菜，收入自己的私房地圖，是很不錯的選擇喔！」

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