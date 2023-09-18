「我猜」世新校花宣告懷孕了 網震驚「四天沒po就大肚子了」

網紅陳葳2008年上「我猜我猜我猜猜猜」節目被獲封「世新校花」而爆紅，日前她突曬出自己懷孕超音波的照片，大喊「我有自己的寶寶啦」，讓網友都錯愕不已。

陳葳17日在IG分享自己挺著孕肚的模樣，還有超音波照，並寫道「反正要長大不如一起吧！總是期待自己的寶寶會長什麼樣子呢，今年終於實現這個大願望，我有自己的寶寶啦」，由於她4天前曬出的美照，完全看不出懷孕的樣子，因此她突然宣告自己懷孕，網友紛紛直呼「四天沒po就大肚子了」、「蛤？！太突然了吧」、「恭喜不了…..心碎一片片」，不過還是有網友獻上祝福。

陳葳曬出懷孕超音波的照片。 圖／擷自臉書

陳葳曬出懷孕超音波的照片。 圖／擷自臉書

udn討論區