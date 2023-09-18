戴佩妮5年前「遞麥接唱」掐大腿唱完 如今再遇同一人網笑：有進步了

戴佩妮5年前在演唱會上掐大腿唱歌的一段插曲影片，在網上瘋傳讓無數網友都笑翻，如今原班人馬再次出現，不過這次她克服了，讓粉絲笑稱「有進步了」。

戴佩妮5年前在演唱會上演唱〈怎樣〉這首歌，唱到一半就將麥克風遞給台下一位男粉絲接唱，不料對方一開口就大走音，唱了一句就自己大笑起來，讓戴佩妮當場傻眼，隨後更是笑到快唱不下，最後她是掐著大腿把歌唱完，忍不住笑稱「出道18年第一次掐大腿唱完！」事隔5年，16日她在上海開唱，那位男粉絲又坐在台下第一排，所以在演唱〈怎樣〉時，她又再度把遞給台下那位男粉絲接唱，這次在戴佩妮帶領下，沒有走音太離譜，戴佩妮還比了讚的手勢「這歌練了五年終於對了」。

網友看這到這段影片紛紛直呼「戴佩妮這次終於忍住了」、「過了這麼多年還有後續真的笑死」、「看得出五年前回去後有不少練」、「5年了進步了，終於不掐自己的大腿了」。

男粉絲5年後接唱有進步，戴佩妮比了個讚的手勢。

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