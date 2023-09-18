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才被爆婚變...王陽明與蔡詩芸「一家三口」現身墾丁 互動自然融洽

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
王陽明與蔡詩。 圖／聯合報系資料照
王陽明與蔡詩。 圖／聯合報系資料照

王陽明蔡詩芸結婚近8年，近來則被傳出疑婚變，被爆兩人已分居，而王陽明出席活動露面時，對婚變一事不承認也不否認，只表示一切以女兒想法為第一考量，日前有網友直擊到兩人帶著女兒出現在墾丁，一家三口看來很融洽。

據「鏡週刊」報導，有人目擊到王陽明和蔡詩芸帶著女兒出現在墾丁海邊，一家三口來度假，看起來互動自然，不像是有婚變的感覺，看來兩人為了女兒仍盡力維持關係，而墾丁這地方也是8年前兩人復合後約會的地方。

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