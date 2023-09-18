陳文茜年初出現敗血症 坦言「從沒有和死亡這麼近過」

陳文茜這幾年病痛纏身到需要長時間臥床，也不時會在社群分享與病魔對抗的經歷，日前再曝她這一年來狀況，自曝會微笑且優雅地吃藥過日子。

陳文茜吐露自己這一輩子是疼痛、疾病、住院常在，伴行她一生，「免疫攻擊腎臟三年多，舉步維艱，倒個垃圾都累；那是我的三十歲」、「血尿攻擊約四年，腹部腰部皆脹痛，有的時候連站直都有困難；那是我的四十歲」，當時她擔任立法委員、主持「文茜小妹大」，「人們只看到我自信調皮的表情，很難理解我咬牙苦撐，看預算挑燈寫法案又身兼疼痛血尿患者的深夜時光」。

肺腺癌開刀後，今年初她還出現了致命型的敗血症，夜裡躺在床上汗流不止，衣服頭髮都溼透了，坦言「我從來沒有和死亡這麼近過」，病痛讓她已連續10天睡不到2小時，凌晨5點想自己起來洗澡，這個對平常人來說再簡單不過的事，對當時的她來說，卻充滿昏倒休克的風險，她慢慢下床爬著進浴室，一個一個步驟慢慢來，一步步完成，到了凌晨6點多，她已經拿不住吹風機將頭髮吹乾，好在管家早上6點半來上班，見到她不在床上，差點嚇壞，最後在管家協助扶持下，吹乾了頭髮，上床幸福入睡。不過堅強的她仍告訴自己「我告訴自己：我只是一個服藥的人，我不是病人。」

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