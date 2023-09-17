專訪／高橋一生被騙錢不走心 自曝人生只追求這件事

高橋一生暌違5年與導演渡邊一貴來台灣宣傳新片「岸邊露伴在羅浮」。在片中高橋一生飾演的角色可以快速辨別人的真心，而在現實生活中，高橋一生則坦言不太會發現自己被人家騙，至於是否有被騙過錢？他說：「如果發現可能被騙，就覺得算了，不會放在心裡。」

「我會把人的心當成一本書來閱讀」是高橋一生飾演的岸邊露伴在片中經典台詞之一，他在劇情中會把人的心顯化成書拿來翻閱，對於自己如果變成一本書會是怎樣的書籍？他說：「是小說類型，我很喜歡村上春樹，可能比較像這樣的文字。」導演渡邊一貴則說：「自己很喜歡故事，覺得我是一本短片小書。」導演也提到片中大家變成什麼類型的書，都是他來決定，如今被問自己是怎樣的書，他笑說：「突然覺得自己很沒個性。」不過他形容現實生活中的高橋一生應該會是一個經典系列長篇小說，「每一篇都有更精彩的部分在後面」。

人心無法像電影裡一樣好懂，高橋一生坦言即使有想要去讀別人的心，也會刻意設界線，不會一直去著墨對方想什麼，至於導演因為在劇組的角色必須掌握大家，但他發現自己不太會讀人心，笑稱反而被劇組控制，「我在大家控制範圍當導演」。

此外，整部片不斷尋找世界上最黑的畫，在人生中高橋一生坦言最追求就是表演，直說：「常常追求表演到需要的程度以上，會非常堅持，我除了表演以外，好像沒有特別堅持一定要尋求什麼。」導演在一旁也附和說：「我也是（追求）工作，做越多越不容易滿足，越多越知道自己哪裡不足，等於沒有止境的追求。」他們被指像是「工作狂」，都大笑認同表示「沒錯」。電影22日在台上映。

高橋一生(右)與導演渡邊一貴來台灣宣傳新片「岸邊露伴在羅浮」。記者王聰賢／攝影

高橋一生暌違5年來台宣傳新片。記者王聰賢／攝影

高橋一生(左)與導演渡邊一貴來台灣宣傳新片「岸邊露伴在羅浮」。記者王聰賢／攝影

udn討論區