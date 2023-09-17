舒華接棒蔡依林登上「THE FIRST TAKE」 熱唱洗腦神曲〈Queencard〉
由日本索尼音樂娛樂創立的YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，以邀請知名歌手、樂團、音樂人進行一鏡到底的演唱而著名，台灣方面韋禮安是第一個登上該頻道的台灣歌手，之後就是蔡依林，最新一期的影片邀來韓國人氣女團(G)I-DLE演唱洗腦神曲〈Queencard〉，台灣籍成員舒華成為第三位登上該頻道的台灣歌手。
(G)I-DLE今年5月發行第6張韓語迷你專輯，主打歌〈Queencard〉一上線就成為洗腦神曲，MV上線至今已累積2.3億觀看次數，她們登上「THE FIRST TAKE」演唱的影片，也在一天內就迅速突破百萬觀看次數。
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