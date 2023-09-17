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Makiyo曝再婚擇偶條件 要能跟她生小孩

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
Makiyo坦言想再生一個小孩。圖／中天提供
Makiyo坦言想再生一個小孩。圖／中天提供

中天「同學來了」日前討論「都怪你們這些臭男人！老娘寧願一個人」話題，藝人Makiyo透露恢復單身的生活很自在：「本來交男友就已經夠麻煩了，要被管、要被限制，老公一定更煩，所以離婚後，我只覺得Ya！」見Makiyo心情大好，主持人阿Ken便好奇問她是否會排斥再婚？Makiyo吐露：「要能生小孩，因為我想要再生一個，所以才想說要再找對象。」但她提到最不能接受愛炫耀的男生：「有男生說『我有好幾台跑車，車太多，開不不完』，我就說『那你送我一台啊』，他們就會嚇一跳，因為他們要的是女生說『你好厲害喔』，但我看過太多有錢人了。」

何妤玟對於現在的生活狀態則是很滿意：「我不否認在感情中有受傷，但跟我分手的，活著的沒幾個，不信你們現在Call out給我前夫，他過得比我差多了，因為女生會願意去傾訴，可是男生都悶在心裡，所以女生在離婚或分手後，康復得比男生好。」

而何妤玟曾交往過小氣的男生，不僅吃飯要AA制，連零錢也都要算得清清楚楚，這種類型的男生讓她很反感：「因為每次都這樣有點累，我就想到一招『輪流請客』，但只要是他請，就一定是平價小吃，那我請他吃餐廳或飯店，他還會邊吃邊說『沒有夜市好吃，我陪妳吃，妳應該要謝謝我』，所以這種男人要不得，因為如果有一天我發生一些狀況需要用錢，他也不會支持我。」

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