「卡提諾狂新聞」宣告停更 撐7年吐露做不下去原因：錢的問題

「卡提諾狂新聞」16日晚間上線最新影片，卻丟出震撼消息宣告要停更，讓不少網友都感到驚訝，而他們透露為何要停更的原因。

「卡提諾狂新聞」開創至今已7年，16日上線最後一集影片，並在影片後半段宣告停更，對於停更的原因，也吐露就是錢的問題，因為影片內容在YouTube上常常會被列為黃標，無法獲得廣告收益，雖然頻道訂閱人數破百萬，但至今還未拿到YouTube金牌，空有高人氣卻沒有收入，只能選擇告別。

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