遭NONO牽連神隱多時 朱海君「燦笑露面」曝近況
NONO捲入性侵性騷風暴後，老婆朱海君也自此神隱，除了偶而參加商演外，幾乎不再公開露面，日前同公司的師弟吳俊宏則再社群曝光與她的合照，看起來氣色不錯。
吳俊宏在臉書貼出與朱海君的合照，背景看起來應是在演出的後台，吳俊宏寫道「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛
這樣有生病嗎」，從照片中可以看出朱海君氣色不錯，也露出燦笑，似乎暫將老公的事拋在一邊。
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