呱吉深夜突嘆累了！發文宣告「頻道停止更新」隨後刪文

前台北市議員同時也是YouTuber的呱吉（邱威傑），17日突在個人臉書發文宣告個人頻道要停止更新，更大嘆「我累了」，不過這篇貼文隨後又刪除。

呱吉深夜突發文宣告「呱吉頻道無限期停止更新，我累了」，隨即引發網友熱議，有不少網友認為他是在開玩笑，這篇貼文隨後就被刪除，呱吉又再重新發文吐露心聲「我寫了一個小時的文章突然一個倒退鍵後就消失，然後我忘記我剛剛在寫什麼。應該說我記得我在幹嘛，但是我沒辦法複製那個寫出來的情緒了。」粉絲則認為他應該要去休息睡覺了。

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