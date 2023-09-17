婚變後首度被逼問 休傑克曼忍住情緒回答 其實傷心難過

在美國演藝界走紅的澳洲男星休傑克曼，宣告和結婚27年、大他13歲的妻子黛博拉李佛尼斯分手，聲明中表示往後各自有不同的成長方向，也很感恩過去將近30年都在充滿愛的婚姻中攜手共度。雖然彼此沒有撕破臉，休傑克曼的劇場界友人也透露，他和黛博拉的婚姻早有裂痕、決定分道揚鑣並不會讓親友感到意外，卻不表示他不會因此感到傷心、難過。

就算處於心情的低潮，休傑克曼還是維持在紐約街頭騎腳踏車的運動習慣，也被拍到手上已未戴婚戒，根據TMZ報導，狗仔攝影問他：「你現在想要追求什麼樣的個人成長？」休傑克曼雖然因為婚變，情緒還未平復，仍然語氣和緩地回答：「我覺得這不是適合在大街上談論的話題，但我很感謝你的看法。」隨後他加了句：「現在是個有點困難的時機。」明白傳達出自己還沒能平心靜氣談離婚這一題，可是已盡力保持最佳風度。

「紐約郵報」八卦版則稱他的友人表示他「非常難過、心情哀傷」，畢竟是將近30年的感情，就算現在退回朋友的位置，不像其他某些明星夫妻鬧到勢同水火、連朋友也不能做，還是難免悵然。

休傑克曼出門，馬上被追問婚變的相關問題，盡力不失風度回答。圖／摘自TMZ

udn討論區