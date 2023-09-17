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香蕉娶正妹女友 婚禮「浪漫又溫馨」好友連哭3次

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
香蕉婚禮不少演藝圈好友到場。 圖／擷自臉書
香蕉婚禮不少演藝圈好友到場。 圖／擷自臉書

香蕉（王俊傑）主持節目「寶島神很大」，也是「瘋神無雙」班底，去年9月向女友Timmy求婚成功，16日舉行婚宴讓好友許志豪感動到忍不住哭三次。

許志豪在社群發文透露16日中午參加香蕉婚宴，婚禮浪漫又溫馨，讓他一連哭三次，看到香蕉去女方家提親時，誠懇地訴說Timmy對他的重要，接著也逐一向女方的長輩們詢問「阿公，可以嗎？」「爸媽，可以嗎？」忍不住直呼「這是多麼感人的一刻～」，更吐露他所認識的香蕉「臉上總是帶著笑容，隨時充滿正能量，彷彿沒有什麼事情可以打倒他」，讚許香蕉用實際的行動，證明並創造了自己的價值，他用最踏實的腳步，穩扎穩打地往每個目標邁進，大呼香蕉是他的榜樣。

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