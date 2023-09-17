香蕉娶正妹女友 婚禮「浪漫又溫馨」好友連哭3次
香蕉（王俊傑）主持節目「寶島神很大」，也是「瘋神無雙」班底，去年9月向女友Timmy求婚成功，16日舉行婚宴讓好友許志豪感動到忍不住哭三次。
許志豪在社群發文透露16日中午參加香蕉婚宴，婚禮浪漫又溫馨，讓他一連哭三次，看到香蕉去女方家提親時，誠懇地訴說Timmy對他的重要，接著也逐一向女方的長輩們詢問「阿公，可以嗎？」「爸媽，可以嗎？」忍不住直呼「這是多麼感人的一刻～」，更吐露他所認識的香蕉「臉上總是帶著笑容，隨時充滿正能量，彷彿沒有什麼事情可以打倒他」，讚許香蕉用實際的行動，證明並創造了自己的價值，他用最踏實的腳步，穩扎穩打地往每個目標邁進，大呼香蕉是他的榜樣。
更多推薦
▪賴佩霞辭演掀風波…「蘑菇」劇團發聲明道歉 郭台銘按讚貼文
▪3位前妻財產總和都不如他！湯姆克魯斯驚人身家曝光
▪香蕉娶正妹女友 婚禮「浪漫又溫馨」好友連哭3次
▪梅根、哈利接連過生日都沒接到皇室公開道賀 有玄機？
▪凱蒂佩芮前夫被揭婚內出軌 性侵5名女子！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言