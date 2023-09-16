陳美鳳被點名參選！本尊現身親口回應了

陳美鳳、王彩樺等多名藝人16日出席愛傳承關懷演唱會，近日賴佩霞參選新聞發燒，陳美鳳也被網友點名適合出來競選。陳美鳳感謝民眾對她的支持與肯定，「但我就把我台灣最美的歐巴桑做好就好」。

陳美鳳現在是台灣優質生命協會的理事長，日前在慈善募款餐會上，兩名神秘男子為了與她合唱，分別捐出一百萬善款，助攻募款金額達標。她魅力和號召力驚人，加上形象親和力十足，才被網友推薦參選。

陳美鳳表示，跟賴佩霞認識很久，「她工作上是很敬業的藝人，也非常充實自己，我們尊重每個人的選擇。」她坦言不知道慈善餐會上臨時與她合唱的善心人士是誰，當下一度愣住，「沒想到他們兩位一起來，還捐出他們的善款。」

王彩樺笑稱，可以等尾牙時再去對方公司演出，禮尚往來當成回饋。她認為陳美鳳擔任理事長後盡心盡力，「美鳳姐的愛心在演藝圈，對晚輩很提拔，對資深藝人也尊重，給他們很多舞台機會，演藝圈來說是非常棒的大姐，跟她在一起就很開心、窩心暖心。」

王彩樺同樣尊重賴佩霞參選的決定，「每個人都有他的想法，反正這塊土地大家都要去愛護，台灣最美的就是人情味啊！」至於陳美鳳要不要比照賴佩霞投入政壇？王彩樺大笑「還是要看本尊」，陳美鳳連忙搖頭喊「母湯」，直說現在忙做公益，根本分身乏術，自己還是先好好把理事長做好。

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