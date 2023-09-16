Kimi 14歲了「身高超過爸媽」 林志穎曬相隔10年父子照

林志穎大兒子Kimi 14歲了。林志穎5日分享父子照，其中可見Kimi的身高已超過老爸，而雙胞胎弟弟已是成熟小男生模樣。

林志穎15日發文寫下Kimi 14歲的生日寄語，透露距當初帶著兒子上節目「爸爸去哪兒」時已過十年，當時Kimi在大家的祝福聲中過4歲生日，回憶當時，林志穎說：「在爸比的心理你永遠是那位可愛純真的小黑米」。

林志穎文中透露Kimi已長得比爸媽都高了，非常懂事、辨是非、懂禮讓、會幫忙照顧弟弟，並寫道：「未來你還有很長得路要走，不管遇到任何困難都一定要勇敢面對，記得一定好好堅持下去，爸爸也會一路#披荊斬棘# 做一個好榜樣，一直永遠支持你」。

林志穎還透露今年送給Kimi他一直很想要的手機。

林志穎全文：

不知不覺爸爸去哪兒已經10年了，時間真的過的好快，回憶起當時節目錄制時，Kimi還在大家的祝福下共同慶祝4歲的生日，現在看著你之前的照片，在爸比的心理你永遠是是那位可愛純真的小黑米，像當初一樣一直吵著要喝牛奶；雖然現在的你漸漸長大了，長的比爸爸媽媽還高，已經是一位大哥哥了，但爸比很開心，你非常的懂事，生活上能夠分辨是非、懂得禮讓、懂的幫忙拿媽媽東西、懂得照顧二位弟弟，未來你還有很長得路要走，不管遇到任何困難都一定要勇敢面對，記得一定好好堅持下去，爸爸也會一路#披荊斬棘# 做一個好榜樣，一直永遠支持你💪🏻。 今天要跟你說聲：「Kimi生日快樂🎂」爸比媽咪也答應你送你一直想要的通信設備，之前你一直說同學都有而你沒有，希望在你今天的生日能夠開心😃 擁有這份禮物，還有爸比&媽咪@陳若儀Kellycupcake 對你永遠的❤️

林志穎分享親子照。 圖／截自微博／夢想家林志穎

林志穎分享親子照。 圖／截自微博／夢想家林志穎

林志穎分享親子照。 圖／截自微博／夢想家林志穎

林志穎分享親子照。 圖／截自微博／夢想家林志穎

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