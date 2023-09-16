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賴佩霞辭演「蘑菇」卻繼續「倒垃圾」網酸：柿子捏軟的

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
賴佩霞在全民大劇團中演出的「倒垃圾」仍繼續演出。圖／摘自臉書
賴佩霞在全民大劇團中演出的「倒垃圾」仍繼續演出。圖／摘自臉書

藝人賴佩霞14日宣布擔任鴻海創辦人郭台銘的副手，但昨天臨時傳出辭演11月在北藝中心上演的舞台劇「蘑菇」，導致該劇早上才開放售票下午就緊急取消並開放退票，導致上百名員工失業。不過，她原定10月將在雲林演出的音樂劇「倒垃圾」，全民大劇團隨即也緊急聲明，賴佩霞會繼續演出，讓網友不滿她的決定根本大小眼，發文：「有種一起辭」。

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全民大劇團在臉書公告：「關心雲林『倒垃圾』音樂劇的觀眾大家好！截至目前為止，我們的演出都是正常演出喔！佩霞姐宣布參選後，有與劇團聯繫，她擔心未來排練、演出都會因為維安受到影響，也擔心劇團無端捲入選戰之中。劇團在評估後，決定繼續演出，她本人也表示會參與雲林的演出，請大家放心。」有網友在底下留言批賴佩霞欺負年輕人，根本大小眼，還有網友不滿說：「有種這齣也辭演啊！柿子挑軟的吃。」

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立即引起全民大劇團回覆：「你這樣說是激將法！這樣會害到本團！賣啦～希望他們的演出只是延後演出，不是完全的停演！」網友見狀也回應：「好啦，已經害了一團，少害一團也是好的。」紛喊期待。

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