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余天肝臟冒七公分囊腫！回診追蹤現況曝光

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
余祥銓分享爸爸身體並無大礙。圖／摘自臉書
余祥銓分享爸爸身體並無大礙。圖／摘自臉書

75歲余天日前健檢時發現肝臟有7公分大的囊腫，根據「三立新聞網」報導，醫生建議他最好兩周後再回診追蹤。而余祥銓說，爸爸長的是良性囊腫，目前只要和它和平共處即可。

余天才升格當爺爺，對養生不敢輕忽，現在生活上最大的改變就是減少飯量，才不會因為肝臟囊腫頂到胃，導致容易有飽足感，沒吃多少卻會造成不舒服。

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