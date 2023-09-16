高雄當2童面砍死夫妻命案 萁萁心疼不捨曝「孩子親戚私訊我」

高雄當2童面砍死夫妻命案震驚社會，藝人黃鐙輝的老婆萁萁（李偵萁）15日發文表示看到新聞當下哭了，她還透露孩童親戚有私訊給她，表示會讓孩子平安長大，讓人心酸。

網友則在琪琪貼文下留言表示「真的心痛」、「會留下很大的創傷吧」，而有網友表示受害者的孩子跟自家小孩一樣大，很捨不得，琪琪則表示「我的也一樣大」。而面對網友表示「小孩以後聽到門鈴聲應該會很焦慮」，琪琪則回網友：「我們只能祝福孩子平安長大。真心希望他們身心都能平衡」。

該命案疑因噪音問題，高雄吳姓男子殺害樓上的夫妻後逃逸，並將凶器及行兇時的衣服丟棄，吳男已被捕，警方也尋獲凶刀及他涉案時所穿衣物。

萁萁透露孩童親戚有私訊她。 圖／截自facebook／萁萁的黃三寶

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