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5個月前才慶結婚27周年 「金鋼狼」休傑克曼拋離婚震撼彈結束姊弟戀婚姻！

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
休傑克曼今年4月才曬夫妻合照慶祝結婚27年。 圖／截自IG／thehughjackman
休傑克曼今年4月才曬夫妻合照慶祝結婚27年。 圖／截自IG／thehughjackman

好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）與妻子黛博拉（Deborra-Lee Furness）驚爆離婚！雙方今共同發出聲明，宣布結束27年婚姻，兩人為和平友好地分開。外界過往對夫妻倆印像恩愛為相當恩愛，今年2月14日情人節及4月結婚紀念日時，休傑克曼還曬出和妻子的合照，今拋出離婚震撼彈，讓人相當驚訝。

綜合外媒報導，離婚聲明中夫妻倆表示選擇分開，「各自追求成長」，不過也強調家庭從過往到未來都仍是他們最重要的一部分。

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休傑克曼以演出「金鋼狼」系列為大眾熟知，他與大13歲的黛博拉於1995年在片場結識並進而相戀，交往不到一年就結婚，當時休傑克曼還是剛畢業的新鮮人，而黛博拉已是知名女星。休傑克曼素來以好男人形象著稱，這段姊弟戀也一直是好萊塢佳話，夫妻倆恩愛模樣被視為模範夫妻，今突然傳出離婚，讓人驚訝，不少網友表示「連這對都分了，世上還有真愛嗎？」

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