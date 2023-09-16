劉德華獲國際影展「特別貢獻獎」 樂把重要的他叫上台

劉德華在當地時間15日出席新片「紅毯先生」多倫多影展首映，並獲頒第48屆多倫多影展「特別貢獻獎」，獲獎時表示，「這個特別貢獻獎對我來說意味著很多，它代表著每個人都有可能做到比想像的更多，謝謝。所以，選擇你自己的道路，努力奮鬥，做到最好。我永遠也忘不了你們給我的愛，謝謝。」

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劉德華在台上也介紹導演寧浩一同上台，寧浩說：「「我非常開心華哥能夠拿到這個獎項，電影裡面他的角色沒有拿到獎，但戲外、現實中真的拿到了，所以我非常開心。」

劉德華也樂於和粉絲互動，用粵語問：「有多少人聽廣東話啊？」緊接著說真的很長時間沒見到當地粉絲，最後用粵語、英語、中文問候大家「好久不見」，他接著表示不花時間和大家說話，希望大家趕緊看電影，盡情享受。

其實，劉德華14日晚抵達多倫多，已有不少粉絲在等候，足見人氣。而他獲頒「特別貢獻獎」也不容易，該獎不是每年都有的獎項，這夜成了27日將邁入62歲的劉德華，最好的生日禮物。

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劉德華在多倫多影展獲頒特別貢獻獎，也請導演寧浩(右)上台。 圖／法新社

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