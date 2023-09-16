虛擬貨幣平台JPEX遭控詐騙！代言人陳零九：配合調查
虛擬貨幣交易平台JPEX遭香港證監會（SFC）警告沒有獲證監會發牌，疑似涉及詐諞，引起受害民眾不滿，有媒體直擊JPEX在東區SOGO旁的基地大樓早已人去樓空，不少網友要求曾任代言人的陳零九說清楚，而他15日也發聲了。
JPEX曾號稱每月花340萬租下「亞洲區塊鏈大樓」，6月中旬大肆宣傳，並表示該大樓將成為亞洲區塊鏈核心基地，還在9樓打造了專屬台灣區代言人陳零九的音樂創作基地。不過3個月後大樓卻被搬空。經紀人先在社群發文表示，陳零九已於今年7月底與JPEX結束合作，相關宣傳素材也已經通知在緩衝期內盡速下架。
另外陳零九則轉發經紀人聲明，並提到：「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」
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