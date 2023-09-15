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賴佩霞請辭11月舞台劇 「難以替代」全劇取消被罵爆

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。圖／摘自臉書
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。圖／摘自臉書

資深女星賴佩霞14日宣布成為鴻海創辦人郭台銘的副手，但她原定11/11-12於北藝中心演出的動見体「蘑菇」，也因為她的辭演決定取消演出，並開放全額退費。消息一出台北表演藝術中心臉書立刻炸鍋被罵爆。網友紛紛表示「心疼劇團」、「郭董把票都買了吧！」、「要準備去AIT的路上吧！」

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台北表演藝術中心臉書剛才公布，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。原定9/17（日）舉辦的《蘑菇》讀劇講座會，同步取消，造成不便，敬請見諒。

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