魏德聖突被問「為什麼是導演？」 猛回擊「你比較會」

魏德聖執導新片電影816「BIG」，找來滕韋煦飾演罹患癌症的病童「羅恆」，天真活潑的他將面臨疾病的考驗，但好勝心相當旺盛，和飾演爸爸的賴銘偉有不少動人對手戲。人小鬼大的他還在片場冷不防虧魏德聖：「你為什麼是導演？你會表演嗎？」讓他嘴角失守。

魏德聖談起童星滕韋煦，表示當時遲遲找不到適合人選，後來因緣際會得知本片造型指導林欣宜的姪子今年5歲，且在碰面過後發現他十分聰明、記憶力也很強，試戲過程非常順利。但小小年紀的他其實根本不想演戲，後來聽到爸爸媽媽説殺青之後要送 Switch 給他當獎勵，馬上答應演出，誠實的反應令導演印象十分深刻。

某次拍攝時，滕韋煦還冷不防冒出一句：「你為什麼是導演？你會表演嗎？」，突如其來的發問也讓魏德聖嘴角失守，笑答：「你比較會，你比較專業，為了電動你要撐下去。」

賴銘偉、李佳豫、滕韋煦在片中飾演一家三口，李佳豫是身懷第二胎的計程車運將，既要在醫院忙著照顧癌兒，還要跑車維持生計；滕韋煦則是飾演罹患癌症的病童「羅恆」，天真活潑的他將面臨疾病的考驗。李佳豫分享這裡完全是天使劇組，每一天都充滿笑聲，就連在拍攝分娩這樣的緊張時刻，身旁都有工作人員和專業的醫護團隊引導，讓她感到非常安心。不過她也坦言，因為自己其實很少開車上路，所以拍攝計程車的部分讓她非常緊張，電影開工前特別花了一段時間練車，力求在鏡頭前表現出專業的計程車司機形象。

首次參與電影演出的賴銘偉表示去年為了準備角色，暫停駐唱和商演工作長達一個月，還為了角色剪去個人特色強烈的招牌搖滾長髮，坐上輪椅演出下肢癱瘓的父親。雖然角色設定十分犧牲，不過他也發文分享這次演出滿足了人生的幻想、過足了當爸爸和老公的癮。

戲中一場賽車的劇情也讓他意猶未盡，他推著輪椅和騎著玩具三輪車的兒子在醫院走廊 “尬車”，激烈的競速讓他的手幾乎快要抽筋，又擔心滕韋煦會受傷，不斷用台語大喊「騎卡慢欸啦！」，不過好勝心旺盛的滕韋煦只想著贏，絲毫沒把他的話聽進去，熱鬧的氣氛引得在場演員們笑聲不斷。除了演出羅恆爸爸一角，賴銘偉也擔任電影的宗教顧問，戲中更結合他「搖滾宮主」的音樂人身份，將有一段精彩的劇情呈現。

賴銘偉和滕韋煦戲裡戲外感情都相當要好，拍攝空檔也會黏在一起玩遊戲，長時間相處下來還讓滕韋煦學會唱賴銘偉的歌，時常在片場上演「父子對唱」。日前賴銘偉在 IG 曬出戲中與太太、兒子團聚出遊的照片，網友紛紛留言「真的有父子臉」、「期待一家人的演出」。電影816「BIG」將於11月17至19日推出限量口碑場，12月1日起全台正式上映。 滕韋煦（左起）、賴銘偉戲裡戲外的感情都十分要好，殺青後也常碰面聚會。圖／米倉影業提供

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