郭台銘找賴佩霞當副手他嚇一跳 溫昇豪曝：原本是找他
溫昇豪從「犀利人妻」以來常和隋棠合作配對，他主演的中視新八點檔「開創者」今天在士林開放探班，談到賴佩霞成為鴻海創辦人郭台銘的副手，溫昇豪笑說：「我沒跟她合作過，倒是跟她媳婦常合作。」溫昇豪透露自己也有關注總統大選新聞，對郭台銘找賴佩霞擔任副手，他坦言：「有嚇一跳，因為我原本知道的不是她。」
溫昇豪說自己印象中應該有跟賴佩霞見過幾次面，但不熟，提到她成為副總統人選，他不諱言很意外：「因為我原本以為是我另外一個朋友！」溫昇豪說，這個朋友也是在政治圈、男性，卻沒想到最後是賴佩霞出線。對賴佩霞提出的一例一休政策，溫昇豪則說：「不太可能，因為現在很多國家都提倡周休三日了。」
對媒體開玩笑說，郭台銘的副手應該找他才對，溫昇豪則避重就輕哈哈大笑帶過。
更多推薦
▪賴佩霞當郭董副手往事被翻出 愛帥哥拒豬哥亮被虧「挑嘴」
▪超敢講！網紅認直播開濾鏡變年輕「看起來比較像小三」
▪百萬網紅「背精品包騎Ubike」被偷拍 本人傻眼回應
▪林志玲甩開退休、當郭台銘副手傳聞 回歸本業秀辣腿
▪月餅發霉長白毛！館長反擊：只有10顆出問題
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言