郭台銘找賴佩霞當副手他嚇一跳 溫昇豪曝：原本是找他

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
溫昇豪很關注政治新聞。記者 吳致碩／攝影
溫昇豪很關注政治新聞。記者 吳致碩／攝影

溫昇豪從「犀利人妻」以來常和隋棠合作配對，他主演的中視新八點檔「開創者」今天在士林開放探班，談到賴佩霞成為鴻海創辦人郭台銘的副手，溫昇豪笑說：「我沒跟她合作過，倒是跟她媳婦常合作。」溫昇豪透露自己也有關注總統大選新聞，對郭台銘找賴佩霞擔任副手，他坦言：「有嚇一跳，因為我原本知道的不是她。」

溫昇豪說自己印象中應該有跟賴佩霞見過幾次面，但不熟，提到她成為副總統人選，他不諱言很意外：「因為我原本以為是我另外一個朋友！」溫昇豪說，這個朋友也是在政治圈、男性，卻沒想到最後是賴佩霞出線。對賴佩霞提出的一例一休政策，溫昇豪則說：「不太可能，因為現在很多國家都提倡周休三日了。」

對媒體開玩笑說，郭台銘的副手應該找他才對，溫昇豪則避重就輕哈哈大笑帶過。

溫昇豪目前在拍新戲「開創者」。記者 吳致碩／攝影
溫昇豪目前在拍新戲「開創者」。記者 吳致碩／攝影
溫昇豪爆原本郭台銘副手是他朋友。記者 吳致碩／攝影
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