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網瘋傳「日本偶遇Angelababy」狂轟 傻眼真相曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博

日本福島核電廠上月底開始排放核汙水，引發大陸強烈反彈，更發起一系列仇日行動。近來有眼尖網友發現，Angelababy（楊穎）現身日本當地，消息一出，立刻引來大陸網友們砲轟！

近日有網友在網上爆料，於日本街頭偶遇Angelababy，只見她穿著白色帽子、短裙，從人群中走過。畫面一出，立刻引發大陸網友們砲轟，「真敢去啊，還趕去啊，沒別的國家可去了嗎？」、「過去喝核廢水？」、「要馬藏好別讓網友知道，要馬乾脆不去！​」；不過，也有不少網友出面替Angelababy說話，「人家敢去，又沒花你錢。你管人家去哪？」。

據悉，該組照片其實是Angelababy赴日本工作時的照片，但14日有網友將照片放上網稱當日在偶遇Angelababy，引發粉絲們不滿。

微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博

微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博

微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博

微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博
微博近日瘋傳有網友在日本偶遇Angelababy的照片。 圖/截自微博

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