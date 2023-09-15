賴佩霞翻譯書成「心靈導師」 她控訴：幾乎是我重新翻譯

鴻海創辦人郭台銘昨日宣布與藝人賴佩霞搭檔競選2024總統大選，郭台銘大讚賴佩霞是萬中選一的最佳人選。現年60歲的賴佩霞學經歷豐富，賴佩霞過去曾擔任企業培訓師、心理諮詢師、美國 NGH 授證催眠師、教師等等。不過近日卻傳出她過去所翻譯的書籍「失落的幸福經典」有很多錯誤，負責「策劃&導讀」的李宜靜更稱「我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次」。

李宜靜今天凌晨在臉書發文，表示當初賴佩霞因翻譯「失落的幸福經典」這本書而成為「心靈導師」，但其實她過去所翻譯的內容很多都是錯誤的，「我用了很多時間來修正她的稿子，但每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次，最後這本書才能在台灣出版」，因此最後這本書的封面上「策劃&導讀」才掛上她的名字。更表示其實自己才是背後的「修正翻譯者」。

對此，目前賴佩霞尚未有任何回應。

李宜靜臉書全文如下：

通常我不願意在FB談我私下認識的人，因為這是個人的事情，但如果是政治人物，就需要受到社會的公評。

「失落的幸福經典」是當年我介紹給方智出版社來翻譯的，出版社找到賴佩霞來翻譯。可能當初出版社希望找到一個「名人」來翻譯，書會賣的比較好。

但畢竟賴佩霞不是住在美國，不常用英語，很多英文的用法，尤其是英文聖經的引用與背後的意涵，她都翻錯了，我用了很多時間來修正她的稿子，但每一頁都需要修改，我幾乎是將整個稿子重新再翻譯一次，最後這本書才能在台灣出版。因為如此，我的名字在這本書的封面上寫的是「策劃&導讀」，一直到現在，我還會固定的收到版權費，就是因為我就是背後的「修正翻譯者」。

這本書後來的確大賣，賴佩霞也因為這本書，而走入了身心靈世界，成為了「心靈導師」。

原本我並不認識賴佩霞，這本書出版之後，回到台灣，就見過一次面。

昨天看到新聞的時候，我驚訝與遺憾。

一個自詡是「心靈導師」的人，為何會做這樣的決定？

到底是為了什麼？

難道是為了名利嗎？

因為，

我不相信賴佩霞不知道郭台銘要與中共簽的「和平協議」是多麼危險，因為中共從來就沒有履行過任何協議，西藏與香港就是血淋淋的教訓。

我也不相信賴佩霞不知道郭台銘要選舉的原因是希望將台灣的民主自由與台灣人的生命當成籌碼，奢望留住在他大陸的財產。

我更不相信賴佩霞不知道目前中國的經濟非常糟糕，全世界都在與中國脫鉤中，將台灣與中國綁在一起，是陷台灣於萬劫不復的境地，無論是經濟或是民主自由，都會毀於一旦。

當然我也不相信身為台灣人的她，每天面對中共的文攻武赫，「留島不留人」，想將台灣人像新疆人一樣關入集中營的野心，沒有任何對中共的警惕心。

但是，

她還是選擇與郭台銘同盟，一個無論在私德或商業上或國家安全上都非常惡名昭彰的人同盟。

很遺憾。

我試著看她在發表會上談她為何要與郭台銘同盟，但我實在看不下去了，真的看不完。

身為心理分析師的我，多年的受訓就是看入與感覺人心。

我可以看到感覺到誰在說謊，壓抑，演戲，假的眼淚等等。

心理分析師要幫助病人看到自己的實像，誠實的面對自己所有的傷痛與扭曲，從而療癒轉化。

所以我實在看不下賴佩霞的影片。。。。

其實一個注重追求名利，而非真心向內看的人，是可以感覺的出來的。

還是很遺憾。

-

有一些人來告訴我，看到賴佩霞與郭台銘的同盟，感到沉重與失落。

我想說一些話：

大多數的人將自己內在的更高力量交付在這些「心靈導師」或是政治人物上，因為我們將自己的父母的形象與感情投射到這些人身上，而盲目的崇拜。

但夢醒時的失望與沉重，就是成長的開始，同時也是學習成為一個真正身心獨立的人格的開始。

請將這個更高力量收回到自己身上，而不是投射到外界的人事物身上。

我們每一個人內在都有的更高力量，這是與宇宙大地聯結的真實力量。

當我們慢慢的相信了自己的力量，自己內在的更高力量，我們就可以站起來，為了自己的權益，為了自己的家園，而站出來保護自己，並且清醒的，審謹的投下選票。

投下選票之後，我們要持續的批評監視政治人物，因為他們是我們的公僕，他們是拿著我們交的稅金，幫我們做事的人。

我們不需要崇拜任何人，每一個人都是平等的。

PS：原本與賴佩霞在臉書上是朋友，所以@了她私人臉書，但是被她取消了，這代表她看到這篇文章了。 希望她也有機會看到大家的留言。

賴佩霞