金鐘摃龜20年！阿Ken落寞蹲低哭 周杰倫回1句話暖炸

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演。昨（14日）金鐘獎公布入圍名單，但名單中卻沒有他，他難掩失落地在臉書上寫下：「今年一如往常，我一項都沒入圍」，好友周杰倫則暖回一句話。

昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。影片中，他表演著丟著垃圾丟不中的畫面，還遭掌鏡者嘲笑：「啊你就什麼都不會中啦」，阿Ken則落寞地蹲在地上哭笑不得感嘆：「二十幾年了……」

發文曝光後，引來許多演藝圈好友留言安慰，好友周杰倫則轉發該則影片，暖心安慰說：「你到底還需要中什麼呢，不就演了好萊塢也拍了周遊記了，已經很優秀了啦」。

昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。周杰倫轉發厚暖心回應。 圖/截自阿Ken臉書

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