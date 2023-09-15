金鐘摃龜20年！阿Ken落寞蹲低哭 周杰倫回1句話暖炸
阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演。昨（14日）金鐘獎公布入圍名單，但名單中卻沒有他，他難掩失落地在臉書上寫下：「今年一如往常，我一項都沒入圍」，好友周杰倫則暖回一句話。
昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。影片中，他表演著丟著垃圾丟不中的畫面，還遭掌鏡者嘲笑：「啊你就什麼都不會中啦」，阿Ken則落寞地蹲在地上哭笑不得感嘆：「二十幾年了……」
相關新聞：《人選之人》賴佩霞角逐女配 2023入圍名單曝光
發文曝光後，引來許多演藝圈好友留言安慰，好友周杰倫則轉發該則影片，暖心安慰說：「你到底還需要中什麼呢，不就演了好萊塢也拍了周遊記了，已經很優秀了啦」。
更多推薦
▪賴佩霞因這本書成「心靈導師」 她控訴：翻錯了！幾乎是我重新翻譯
▪超敢講！網紅認直播開濾鏡變年輕「看起來比較像小三」
▪百萬網紅「背精品包騎Ubike」被偷拍 本人傻眼回應
▪網紅直播爆意外 跳水頭撞泳池底「30秒沒動靜」急送醫
▪月餅發霉長白毛！館長反擊：只有10顆出問題
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言