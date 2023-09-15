快訊

影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

金鐘摃龜20年！阿Ken落寞蹲低哭 周杰倫回1句話暖炸

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
周杰倫與阿Ken交情相當要好。 圖/截自臉書、周杰倫IG
周杰倫與阿Ken交情相當要好。 圖/截自臉書、周杰倫IG

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演。昨（14日）金鐘獎公布入圍名單，但名單中卻沒有他，他難掩失落地在臉書上寫下：「今年一如往常，我一項都沒入圍」，好友周杰倫則暖回一句話。

昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。影片中，他表演著丟著垃圾丟不中的畫面，還遭掌鏡者嘲笑：「啊你就什麼都不會中啦」，阿Ken則落寞地蹲在地上哭笑不得感嘆：「二十幾年了……」

相關新聞：《人選之人》賴佩霞角逐女配 2023入圍名單曝光

發文曝光後，引來許多演藝圈好友留言安慰，好友周杰倫則轉發該則影片，暖心安慰說：「你到底還需要中什麼呢，不就演了好萊塢也拍了周遊記了，已經很優秀了啦」。

昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。周杰倫轉發厚暖心回應。 圖/截自阿Ken臉書
昨天金鐘獎公布入圍名單，入行多年從未得獎的阿Ken拍了一段自嘲影片。周杰倫轉發厚暖心回應。 圖/截自阿Ken臉書

相關新聞

金鐘摃龜20年！阿Ken落寞蹲低哭 周杰倫回1句話暖炸

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演。昨（14日）金鐘獎公布入圍名單，但名單中卻沒有他，他難掩失落地在臉書上寫下：「今年一如往常，我一項都沒入圍」，好友周杰倫則暖回一句話。

惹錯人？甄妮爆遭4惡煞打劫「拿西瓜刀狂砍車」

李玟生前為「中國好聲音」學員抱不平卻被節目組欺負，一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎，摯友甄妮則在臉書持續為李玟發聲。近日甄妮突然提及和姊姊在山區開車遭車子擋路，許多人擔心她是遭到報復，她隨後便澄清是1983年所發生的事情。

李心潔驚曝右手10年隱疾 被兒惹怒飆罵結果傻眼了！

李心潔作畫10年，先前辦過畫展受好評，今（15）她舉辦個人第2次畫展記者會，陶晶瑩、黃韻玲、林依晨、蔡康永、曾寶儀等好友...

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

Netflix推出「航海王」真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小...

郭台銘競選主任出爐？波特王自洩：「接下來等郭董宣布」

鴻海創辦人郭台銘14日宣布競選搭檔副手為資深女星賴佩霞，郭台銘坦承有看她主演的電影(人選之人—造浪者），而網紅波特王也在...

30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了

總統候選人郭台銘宣布副手為資深藝人賴佩霞引起全民熱議，跟賴佩霞相識30年的郭子乾今錄「鄉民大學問」時化身「果凍郭苔銘」開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦